Fenerbahçe'de Gökhan Gönül en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe Kulübü, Gökhan Gönül’ün çekilen MR’ında kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürerken Gökhan Gönül'den kötü bir haber geldi. Başkent ekibi ile oynanacak maçın hazırlıklarında sakatlık yaşayan ve çekilen MR sonucunda kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilen Gökhan Gönül'ün tedavisine başlandığı belirtildi
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Gökhan Gönül’ün çekilen MR’ında kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır"
Beşiktaş maçında yok
Kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilen 35 yaşındaki oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yıldız oyuncu, 29 Kasım'da oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
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