Fenerbahçe'de Gökhan Gönül en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürerken Gökhan Gönül'den kötü bir haber geldi. Başkent ekibi ile oynanacak maçın hazırlıklarında sakatlık yaşayan ve çekilen MR sonucunda kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilen Gökhan Gönül'ün tedavisine başlandığı belirtildi

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Gökhan Gönül’ün çekilen MR’ında kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır"

Beşiktaş maçında yok

Kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilen 35 yaşındaki oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yıldız oyuncu, 29 Kasım'da oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'den Samatta açıklaması: Milli maçta sakatlandı mı? Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta’nın milli maçta sakatlandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Konyaspor maçında hafif bir sakatlık yaşadığından dolayı milli takımdan affını istediğini açıkladı."Oyuncu Türkiye'de"Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Samatta’nın milli maçta sakatlandığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Samatta son oynadığımız Konyaspor maçında hafif bir sakatlık yaşamış ve milli takımdan affını istemiştir. Ancak Tanzanya Milli Takımı ülkemizde kamp yaptığından dolayı milli takım antrenörü tarafından kampa çağrılmış ancak orada yapılan görüşme sonrası Türkiye’de kalması uygun görülmüştür. Oyuncumuz bugünden itibaren Samandıra Can Bartu Tesislerinde çalışmalarına devam edecektir" denildi.Mirallas'tan Fenerbahçe itirafı: Teklif yapıldı ama transfer gerçekleşmedi