SÜPER LİG

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe Kulübü, Gökhan Gönül’ün çekilen MR’ında kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gökhan Gönül bu sezon 7 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Gökhan Gönül bu sezon 7 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürerken Gökhan Gönül'den kötü bir haber geldi. Başkent ekibi ile oynanacak maçın hazırlıklarında sakatlık yaşayan ve çekilen MR sonucunda kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilen Gökhan Gönül'ün tedavisine başlandığı belirtildi

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Gökhan Gönül’ün çekilen MR’ında kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır"

  • Beşiktaş maçında yok
  • Kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edilen 35 yaşındaki oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yıldız oyuncu, 29 Kasım'da oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'den Samatta açıklaması: Milli maçta sakatlandı mı?
Fenerbahçe'den Samatta açıklaması: Milli maçta sakatlandı mı?

Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta’nın milli maçta sakatlandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Konyaspor maçında hafif bir sakatlık yaşadığından dolayı milli takımdan affını istediğini açıkladı."Oyuncu Türkiye'de"Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Samatta’nın milli maçta sakatlandığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Samatta son oynadığımız Konyaspor maçında hafif bir sakatlık yaşamış ve milli takımdan affını istemiştir. Ancak Tanzanya Milli Takımı ülkemizde kamp yaptığından dolayı milli takım antrenörü tarafından kampa çağrılmış ancak orada yapılan görüşme sonrası Türkiye’de kalması uygun görülmüştür. Oyuncumuz bugünden itibaren Samandıra Can Bartu Tesislerinde çalışmalarına devam edecektir" denildi.Mirallas'tan Fenerbahçe itirafı: Teklif yapıldı ama transfer gerçekleşmedi

Erol Bulut’un milli ara için özel planı ortaya çıktı: Futbolculara özel analiz
Erol Bulut’un milli ara için özel planı ortaya çıktı: Futbolculara özel analiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig’e verilen arada takımın bitiricilik konusundaki eksikliklerine çare arayacak. Sarı-lacivertli takımın yaptığı basit hatalar ve kaçırdıkları gol pozisyonlarıyla ilgili geniş bir analiz hazırlatan başarılı çalıştırıcı, pozisyona girme açısından eksikliklerinin olmadığını, son vuruşlardaki yetersiz kaldıklarını belirtiyor.Oyuncularına kaçırdıkları pozisyonları ve yapılan hataları izletecek olan Bulut, milli arada ve dönüşünde son vuruş ile orta sahadan hücuma çıkılması, farklı hücum kurguları üzerine çalışma programı hazırladıFenerbahçe ders çıkaracakHücum çeşitlenecekTeknik direktör Erol Bulut, hem futbolcuların son vuruş konusundaki verimliliğini artırmayı, hem de hücum varyasyonlarını çeşitlendirmeyi planlıyor. Fenerbahçe çalıştırıcısı, sadece kenar ortalarından değil, orta saha merkezden de paslarla hücuma çıkılması için çalışmalar yaptıracak.Hücum bölgesinde kaptırılan toplarda geri dönüşlerde sıkıntı yaşadıklarını ve gerideki boşlukların rakipleri için avantaj olduğunu belirten Bulut, savunma ve orta saha oyuncularından geri dönüşlerde hızlı olmasını istiyor. Orta saha ve savunmaya yönelik çalışmalar yaptıracak Erol Bulut, böylece gol sayısını da artırmayı hedefliyor.Fenerbahçeli futbolcu için dikkati çeken yorum: Büyük takıma uygun değil

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