Fenerbahçe'de gözler Samsunspor maçına çevrildi: Mourinho'dan özel uyarılar

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takım, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen idman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlarken, antrenman maçıyla tamamlandı.
Portekizli teknik adamın antrenmanı sık sık durdurup, oyunculara uyarılarda bulunduğu öğrenilirken, forma şansı az bulan futbolculara da kendilerini hazır etmeleri gerektiğini ifade etti.