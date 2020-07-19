Derbi öncesinde Fenerbahçe'ye kötü haber: En kritik oyuncu oynamayacak

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde kritik bir eksik bulunuyor. Sarı lacivertlilerin sezon başından bu yana en istikrarlı oyuncularından biri olan Luiz Gustavo, derbi kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçelilerin şaşkınlıkla karşıladığı bu gelişmenin ardından Gustavo ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Tecrübeli futbolcunun sakatlığı sebebiyle mücadelede oynayamayacağı ve bu yüzden kadroda olmadığı öğrenildi.

Luiz Gustavo'nun önceki günlerde menajerlerinin İstanbul'a gelmesi transfer dedikodularının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

32 yaşındaki Gustavo bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 3 gol attı 1 de asist yaptı.