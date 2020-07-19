SÜPER LİG

Fenerbahçe'de Gustavo Beşiktaş derbisinde oynayacak mı: Gustavo neden oynamıyor?

Derbi öncesinde Fenerbahçe'ye kötü haber: En kritik oyuncu oynamayacak

Fenerbahçe'ye Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı öncesi kötü haber geldi. Sarı lacivertilerin kadrosundaki en kritik isimlerin başında gelen Brezilyalı futbolcu maç kadrosuna alınmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig'de hedefinden uzaklaşan Fenerbahçe'de sezonun en kritik oyuncularından biri Gustavo olarak gösteriliyordu.

Süper Lig'de hedefinden uzaklaşan Fenerbahçe'de sezonun en kritik oyuncularından biri Gustavo olarak gösteriliyordu.

Fotoğraf: Şebnem Coşkun

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde kritik bir eksik bulunuyor. Sarı lacivertlilerin sezon başından bu yana en istikrarlı oyuncularından biri olan Luiz Gustavo, derbi kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçelilerin şaşkınlıkla karşıladığı bu gelişmenin ardından Gustavo ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Tecrübeli futbolcunun sakatlığı sebebiyle mücadelede oynayamayacağı ve bu yüzden kadroda olmadığı öğrenildi.

  • Luiz Gustavo'nun önceki günlerde menajerlerinin İstanbul'a gelmesi transfer dedikodularının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

32 yaşındaki Gustavo bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 3 gol attı 1 de asist yaptı.

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