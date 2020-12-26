Fenerbahçe'de üç futbolcunun testi pozitif çıktı: Hangi oyuncular koronavirüse yakalandı?

Fenerbahçe'de vaka sayısı artıyor. Sarı-lacivertli kulüpte geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıkmıştı. Fenerbahçe Kulübü, bugün yaptığı açıklamada üç futbolcunun daha koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Ozan Tufan koronavirüse yakalandı: Kritik maçta yok Süper Lig’in 14. haftasında yarın Başakşehir’i konuk edecek olan Fenerbahçe’de koronavirüs şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde biri futbolcu olmak üzere iki kişinin testi pozitif sonuçlandı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır." Ozan Tufan açıkladıKulüpten yapılan açıklamanın ardından milli futbolcu Ozan Tufan testinin pozitif çıktığını duyurdu. 25 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan Covid-19 test sonucum malesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Bugün yapılan Covid-19 test sonucum malesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim. 🙏— Ozan Tufan (@Ozan) December 22, 2020 Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi açıklandıOkan Buruk Fenerbahçe maçı 11'ini netleştirdi

Fenerbahçe'de hangi futbolcular koronavirüse yakalandı?

Fenerbahçe Kulübü, 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladıktan sonra, sarı-lacivertlilere yakın gazeteci Emre Bol sosyal medya hesabı üzerinden test sonucu pozitif çıkan oyuncuları duyurdu. Bol yaptığı açıklamada, Serdar Aziz, Gustavo ve Caner Erkin'in koronavirüse yakalandığını ifade etti.