Fenerbahçe'de üç futbolcunun testi pozitif çıktı: Hangi oyuncular koronavirüse yakalandı?

Fenerbahçe'de vaka sayısı artıyor. Sarı-lacivertli kulüpte geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıkmıştı. Fenerbahçe Kulübü, bugün yaptığı açıklamada üç futbolcunun daha koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
- Fenerbahçe'de hangi futbolcular koronavirüse yakalandı?
- Fenerbahçe Kulübü, 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladıktan sonra, sarı-lacivertlilere yakın gazeteci Emre Bol sosyal medya hesabı üzerinden test sonucu pozitif çıkan oyuncuları duyurdu. Bol yaptığı açıklamada, Serdar Aziz, Gustavo ve Caner Erkin'in koronavirüse yakalandığını ifade etti.
Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. pic.twitter.com/X5PYecef5a
Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
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