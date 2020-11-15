Fenerbahçe'de Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı

Milli arayı fırsat bilen takımlar kendi aralarında hazırlık karşılaşmaları düzenlemeye başladı. Fenerbahçe'de özel maçta Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin 31 yaşındaki kalecisi Harun Tekin maalesef mücadelede şanssız bir an yaşadı.

Elmacık kemiği kırıldı

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile karşılaştığı hazırlık maçında Jimmy Durmaz'ın kramponu yüzüne gelen Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı. Başarılı file bekçisi hızlı bir şekilde hastaneye götürülürken, Harun Tekin ameliyat edilecek.

Harun Tekin 2018 yılında 2.75 milyon euro karşılığında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Deneyimli file bekçisi bu sezon sarı-lacivertli formayla resmi bir karşılaşmada forma giymedi.

Harun Tekin'in sakatlandığı an;

Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin'in, Fatih Karagümrük maçında elmacık kemiği kırıldı pic.twitter.com/kSyDVYYPmW — DHA Spor (@dhaspor) November 15, 2020

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