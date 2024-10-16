Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de hedef galibiyet

Fenerbahçe'de hedef galibiyet

13:0616/10/2024, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertli takım, bu maçtan mutlak galibiyet isterken, Samsunspor maçının da hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.


Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 3 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.


Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti 2025 ne kadar olacak?