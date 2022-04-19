Fenerbahçe'de ibre İsmail Kartal'a dönüyor

Yeni sezonda takımı emanet edecek teknik direktörü belirlemeye çalışan Fenerbahçe, görüştükleri Joachim Löw ve Jorge Jesus olmazsa İsmail Kartal ile yola devam etmeyi planlıyor.

Maliyeti yüksek

Löw ile transfer bütçesi konusunda anlaşma sağlanamadığı öğrenilirken, yönetim Jesus ile görüşmelerini sürdürüyor. Portekizli teknik adamın yüksek yıllık ücret talebi ekonomik olarak yönetimi oldukça zorluyor. Jesus’un yardımcılarıyla birlikte sarı lacivertli kulüpten 7 milyon Euro talep ettiği gelen haberler arasında.

Yönetim Jorge Jesus ve Löw ile anlaşamazsa İsmail Kartal ile yola devam edecek.

SPOR Adı Fenerbahçe ile anılan Roger Schmidt Benfica'yla anlaştı

🗞 "Artık literatüre yeni bir kelime eklenecek gibi duruyor; ‘Fenerbahçe çıkmazı.’ Çünkü Fenerbahçe öyle bir çıkmaza girdi ki; Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu’ndan sonra yaşanan pişmanlığın aynısı İsmail Kartal’da da yaşanabilir."



✍ @omercelikbaslihttps://t.co/Jxw2sv0cdQ REKLAM April 18, 2022



