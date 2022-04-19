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Fenerbahçe'de ibre İsmail Kartal'a dönüyor

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken henüz net bir isimde anlaşma sağlanamadı. Joachim Löw ile transfer bütçesi konucusunda anlaşmazlığa düşen sarı-lacivertliler, rotayı Jorge Jesus'a çevirdi. Jesus'un da yüksek maaş istemesi nedeniyle düşünmek için süre isteyen yönetim, eğer iki hocayla anlaşamazsa yoluna İsmail Kartal ile devam edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede ibre İsmail Kartala dönüyor
Fenerbahçe, İsmail Kartal ile birlikte 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı

Yeni sezonda takımı emanet edecek teknik direktörü belirlemeye çalışan Fenerbahçe, görüştükleri Joachim Löw ve Jorge Jesus olmazsa İsmail Kartal ile yola devam etmeyi planlıyor.

Maliyeti yüksek

Löw ile transfer bütçesi konusunda anlaşma sağlanamadığı öğrenilirken, yönetim Jesus ile görüşmelerini sürdürüyor. Portekizli teknik adamın yüksek yıllık ücret talebi ekonomik olarak yönetimi oldukça zorluyor. Jesus’un yardımcılarıyla birlikte sarı lacivertli kulüpten 7 milyon Euro talep ettiği gelen haberler arasında.

  • Yönetim Jorge Jesus ve Löw ile anlaşamazsa İsmail Kartal ile yola devam edecek.

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