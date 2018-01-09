SÜPER LİG

Fenerbahçe'de iki isim idmanı yarıda bıraktı

Süper Lig'de ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de Jose Fernandao ve Josef de Souza antrenmanı tamamlayamadı.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçe ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına devam ediyor.

Fenerbahçe ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına devam ediyor.

Fotoğraf: AA

Antalya'da kamp yapan sarı-lacivertli ekip teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, top kapma ve pas çalışması ile devam etti. İdman, hücum organizasyonları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Ağrıları olan Eljif Elmas ve Luis Neto, sakatlıkları süren Nabil Dirar, İsmail Köybaşı, Vincent Janssen ile Mehmet Ekici'ye özel bir antrenman programı uygulandı.

  • Antrenman sırasında adalesinde sertleşme olan Josef de Souza ve Jose Fernandao, tedbir amaçlı idmanı yarıda bıraktı.

Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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