SÜPER LİG

Fenerbahçe'de ilk ayrılık: "İki takımdan birinde oynamak istiyorum"

Süper Lig'in son 8 haftasını en iyi şekilde tamamlayıp yeni sezona dair planlarını hayata geçirmek isteyen Fenerbahçe'de ilk ayrılık yaşanmak üzere.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mauricio Isla, Fenerbahçe'de geçirdiği 3 sezon boyunca şampiyonluk yaşayamadı.

Mauricio Isla, Fenerbahçe'de geçirdiği 3 sezon boyunca şampiyonluk yaşayamadı.

Fotoğraf: MUSTAFA AKIN

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mauricio Isla, Güney Amerika basınına yaptığı açıklamada sarı lacivertliler ile yollarını ayıracağını açıkladı. Transferiyle ilgili henüz net bir karar vermediğini söyleyen Isla görüştüğü iki takımın ismini verdi.

Fenerbahçe ile sözleşmesini yenilemeyeceğini ifade eden Şilili savunma oyuncusu, Arjantin devi Boca Juniors ile görüştüğünü doğruladı.

Şili takımı Universidad de Chile'nin de ilgi gösterdiği oyuncu, iki takımın da formasını giyebileceğini söylerken 38 yaşında futbol kariyerine son vereceğini ifade etti.

  • Isla, 2017 yılında bonservis bedelsiz olarak Cagliari'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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