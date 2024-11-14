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Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor

13:2914/11/2024, Perşembe
DHA
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Fenerbahçe milli arada hazırlıklarına devam ediyor
Fenerbahçe milli arada hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe'de gözler Kayserispor maçına çevrildi. Sarı lacivertli takım, milli arada Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe liglere verilen milli arada hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon programları ile başladı. Ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular dar alanda çift kale maçlarla idmanı tamamladı.


Fenerbahçe, yarın özel maçta Rus ekibi Zenit’i konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.


#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Süper Lig

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