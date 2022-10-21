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Fenerbahçe yarın Başakşehir'i ağırlayacak

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe yarın evinde Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş karşılaşmada forma giyemeyecek. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Fenerbahçede kimler Başakşehir maçında oynayamayacak?
Fenerbahçe Haberleri: Başakşehir ile 29. randevu, 3 eksik.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkaran, sıralamada da lider Adana Demirspor'un ardından ikinciliğe yerleşen sarı-lacivertliler, kendi sahasında karşılaşacağı aynı puana sahip Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de 3 ismin tedavisi devam ediyor

Fenerbahçe, yarınki maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında 29. randevu

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana oynanan 28 maçta sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 11 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Başakşehir ise 32 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe evinde daha üstün

Sarı-lacivertlilerin, rakibiyle sahasında yaptığı maçlarda bariz üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de karşı karşıya geldiği 14 lig karşılaşmasının 10'unu kazandı.

İki takım arasında Ülker Stadı'nda yapılan 3 lig maçından ikisi berabere, birisi de sarı-lacivertlilerin mağlubiyetiyle sonuçlandı. Ülker Stadı'nda yapılan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 25, Başakşehir ise 10 gol kaydetti.
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