Fenerbahçe'de Lemos en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe, Beşiktaş maçında sakatlanan Lemos’un ayak bileğinde kısmi yırtık, kemikte ödem, ezilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Haber MerkeziAA
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı derbi karşılaşmasında sakatlanan Mauricio Lemos'un MR'ı çekildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaşlı Josef de Souza'nın müdahalesiyle sakatlanan Lemos'un, Altunizade Acıbadem Hastanesinde MR'ının çekildiği belirtildi.
MR sonucuna göre, Uruguaylı oyuncunun ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi ve ciddi ezilme ile kanamanın bulunduğu aktarıldı. Lemos'un tedavisine başlandığı kaydedilirken, futbolcunun sağlığına ilişkin tek sevindirici gelişmenin, kırık saptanmaması olduğu vurgulandı.
"Tek sevindirici gelişme kırık olmaması"
Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada: "Beşiktaş ile oynadığımız maçta Josef de Souza’nın müdahalesi sonrası sakatlanan ve bugün MR’ı çekilen oyuncumuz Lemos’un tespit edilen hasar burguları şöyledir: ’Ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, Yaygın kemik ödemi, Ciddi ezilme ve kanama.’ Oyuncumuz için sevindirici olan tek gelişme kırık saptanmamış olmasıdır. Tedavi süreci başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.
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