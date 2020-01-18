Fenerbahçe’de Mehmet Ekici kadroya alındı

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekipte sezon başında lisansı çıkartılmadığı için forma şansı bulamayan Mehmet Ekici, sezonu kapatan Sadık Çiftpınar yerine kadroya dahil edildi ve lisansı çıkartıldı.
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldığı maçta da yer alan Mehmet Ekici, sarı-lacivertlilerin ligde oynayacağı mücadelede de kadroda yer aldı.
- Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısına şu 11 ile çıkacak:
- Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Emre, Tolga, Kruse, Muriqi
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