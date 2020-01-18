SÜPER LİG

Fenerbahçe’de Mehmet Ekici kadroya alındı

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Sezon başında lisansı çıkartılmayan Mehmet Ekici, isminin Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilmesi sonucunda ligde oynanacak olan Gaziantep maçında kadroda yer aldı.

Haber Merkezi İHA
Mehmet Ekici bu sezon forma şansı bulamadı

Mehmet Ekici bu sezon forma şansı bulamadı

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekipte sezon başında lisansı çıkartılmadığı için forma şansı bulamayan Mehmet Ekici, sezonu kapatan Sadık Çiftpınar yerine kadroya dahil edildi ve lisansı çıkartıldı.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldığı maçta da yer alan Mehmet Ekici, sarı-lacivertlilerin ligde oynayacağı mücadelede de kadroda yer aldı.

  • Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısına şu 11 ile çıkacak:
  • Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Emre, Tolga, Kruse, Muriqi

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