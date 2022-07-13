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Fenerbahçe'de Mesut Özil ile yollar ayrıldı: Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, Mesut Özil ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Yıldız futbolcu kariyerine Medipol Başakşehir'de devam edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede Mesut Özil ile yollar ayrıldı: Yeni takımı belli oldu
Mesut Özil

Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mesut Özil ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli takımda uzun süredir kadro dışı kalan ve yeni teknik direktör Jorge Jesus tarafından da kadroda istenmeyen 33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye veda etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

  • Başakşehir ile anlaştı
  • Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil, kariyerine Medipol Başakşehir'de devam edecek. Sarı-lacivertli takımda toplamda 36 karşılaşmada süre alan Özil, 8 gol ve 3 asistle oynadı.
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