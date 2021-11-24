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Fenerbahçe'de Mesut Özil, Olympiakos maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Mücadelede sarı-lacivertli takımın dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in, sakatlık sebebiyle kadroda yer alması beklenmiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede Mesut Özil, Olympiakos maçında oynayacak mı?
Mesut Özil, Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 237. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 236 karşılaşmada 87 galibiyet, 50 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 296 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 346 gol gördü.

Hedef mutlak galibiyet

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan maçta Olympiakos'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, yarın kazanarak rakibinden rövanşı almaya çalışacak.

Galatasaray derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, Olympiakos'a üstünlük kurması halinde puanını 8'e çıkaracak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek. D Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdıran Olympiakos ise 2. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Olympiakos maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'de 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Olympiakos'a karşı forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia, yarın takımdaki yerlerini alamayacak. Aynı zamanda Mesut Özil ayak bileğindeki ağrı ve şişlik sebebiyle antrenmana çıkmadı. Yıldız oyuncunun Atina deplasmanında forma giymesi beklenmiyor. Takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo'nun da kadroda yer alması beklenmiyor.
  • UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak. Sloven oyuncu Miha Zajc ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Zajc, yarın üçüncü sarı kartını görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 9 Aralık'ta Eintracht Frankfurt ile yapılacak karşılaşmada oynayamayacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol atan Mesut Özil Avrupa basınında
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol atan Mesut Özil Avrupa basınında

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