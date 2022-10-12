Spor Fenerbahçede Miha Zajca ilk 11 yolu açıldı
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Fenerbahçe'de Miha Zajc'a ilk 11 yolu açıldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleye orta sahadaki sakatlıklardan dolayı, Miha Zajc'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçede Miha Zajca ilk 11 yolu açıldı
Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yarın UEFA Avrupa Ligi’nde AEK Larnaca ile oynayacağı maçta sakat oyuncular nedeniyle ilk 11’de fazla rotasyona gidemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King’in yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Serdar Dursun maçta forma giyemeyecek.

Miha Zajc 11'e dönüyor

Mide enfeksiyonu nedeniyle Fatih Karagümrük maçında oynamayan Ferdi Kadıoğlu ise AEK Larnaca karşısında formasına kavuşacak. Serdar Aziz ile Batshuayi’nin de ilk 11’de maça başlaması bekleniyor.

  • Sarı-lacivertli takımda son maçlarda yedek kulübesine hapsolan Miha Zajc’a da kadrodaki eksikler nedeniyle ilk 11 yolu açıldı.

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