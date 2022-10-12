Fenerbahçe'de Miha Zajc'a ilk 11 yolu açıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yarın UEFA Avrupa Ligi’nde AEK Larnaca ile oynayacağı maçta sakat oyuncular nedeniyle ilk 11’de fazla rotasyona gidemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King’in yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Serdar Dursun maçta forma giyemeyecek.
Miha Zajc 11'e dönüyor
Mide enfeksiyonu nedeniyle Fatih Karagümrük maçında oynamayan Ferdi Kadıoğlu ise AEK Larnaca karşısında formasına kavuşacak. Serdar Aziz ile Batshuayi’nin de ilk 11’de maça başlaması bekleniyor.
- Sarı-lacivertli takımda son maçlarda yedek kulübesine hapsolan Miha Zajc’a da kadrodaki eksikler nedeniyle ilk 11 yolu açıldı.