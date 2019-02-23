Fenerbahçe’de neler oluyor?

Süper Lig’de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nın ardından UEFA Avrupa Ligi’ne de veda ederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Fenerbahçe’nin elinde sadece ligde üst sıralara tırmanma hedefi kaldı. Sezona başkan, yönetim, teknik heyet değişikliğiyle başlayan ve futbolcu kadrosunun da büyük bölümünü değiştiren Fenerbahçe, koyduğu hedeflerden bir bir koptu. Süper Lig’e çok kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ligdeki şampiyonluk yarışına erkenden veda etti. Büyük beklentiyle girilen sezonda üst üste alınan kötü sonuçların ardından hem kadro hem de teknik heyette önemli değişikliklere gidildi. Kadro dışı kalan oyuncular ile gönderilen antrenörlerin yanı sıra yapılan 2 teknik direktör değişikliği de sarı-lacivertlilerin toparlanmasını sağlayamadı.

5 SEZONLUK KUPA HASRETİ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’na da çok erken veda etti. Son 16 turunda Ümraniyespor’a her iki maçta da yenilen sarı-lacivertliler, en önemli hedefi haline gelen kupada da amacına ulaşamadı. Kupadan elenen, ligde oldukça sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe, Süper Kupa’da boy gösteremeyeceği için üst üste 5. sezonu kupasız kapatacak. Fenerbahçe, son kupasını 2013-2014 sezonunda kaldırdı.