SÜPER LİG

Fenerbahçe’de neler oluyor?

Süper Lig’de kötü günler geçiren sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası’nın ardından UEFA Avrupa Ligi’ne de veda ederek taraftarını üzmeyi sürdürdü. Fenerbahçe, katıldığı 3 kulvarda da erken havlu attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe

Fenerbahçe

Süper Lig’de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nın ardından UEFA Avrupa Ligi’ne de veda ederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Fenerbahçe’nin elinde sadece ligde üst sıralara tırmanma hedefi kaldı. Sezona başkan, yönetim, teknik heyet değişikliğiyle başlayan ve futbolcu kadrosunun da büyük bölümünü değiştiren Fenerbahçe, koyduğu hedeflerden bir bir koptu. Süper Lig’e çok kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ligdeki şampiyonluk yarışına erkenden veda etti. Büyük beklentiyle girilen sezonda üst üste alınan kötü sonuçların ardından hem kadro hem de teknik heyette önemli değişikliklere gidildi. Kadro dışı kalan oyuncular ile gönderilen antrenörlerin yanı sıra yapılan 2 teknik direktör değişikliği de sarı-lacivertlilerin toparlanmasını sağlayamadı.

5 SEZONLUK KUPA HASRETİ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’na da çok erken veda etti. Son 16 turunda Ümraniyespor’a her iki maçta da yenilen sarı-lacivertliler, en önemli hedefi haline gelen kupada da amacına ulaşamadı. Kupadan elenen, ligde oldukça sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe, Süper Kupa’da boy gösteremeyeceği için üst üste 5. sezonu kupasız kapatacak. Fenerbahçe, son kupasını 2013-2014 sezonunda kaldırdı.

Göztepe-Trabzonspor: 1-3
Göztepe-Trabzonspor: 1-3

Son iki haftayı mağlubiyetle kapatan Trabzonspor Göztepe karşısında kendine geldi. 23. haftada Göztepe önüne çıkan bordo mavililer rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.Tempo olarak yüksek seviyede geçen maçta Trabzonspor daha etkili olan taraf olurken galibiyete de 27. dakikada Hugo Rodallega, 73. dakikada, Abdülkadir Parmak ve 90. dakikada da Kadu (K.K) golleriyle gitti.Göztepe'nin maçtaki tek golünü ise penaltıdan Deniz Kadah kaydetti.Bu galibiyetin ardından Trabzonspor puanını 36'ya çıkartırken, Göztepe 25 puanda kaldı.Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Göztepe&#39;yi 3-1 yenerek 2 haftalık mağlubiyet serisine son verdi pic.twitter.com/qfP5UX4roh&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 22 Şubat 2019

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