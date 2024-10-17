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Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi son durum: Hangi oyuncular sakat?

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesi son durum: Hangi oyuncular sakat?

12:5117/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
DHA
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Fenerbahçe'de gözler Samsunspor maçına çevrildi
Fenerbahçe'de gözler Samsunspor maçına çevrildi

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Süper Lig maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelenin orta hakemi Muhammet Ali Metoğlu olurken, yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Serkan Olguncan yapacak. 16 puan ile 4’üncü sırada bulunan Sarı-lacivertliler, Samsun deplasmanından 3 puan ile dönmek istiyor.

Fenerbahçe’de milli ara öncesi sakatlanan Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş’tan sevindirici haber geldi. İki oyuncu da son antrenmanda takımla beraber antrenmanın tamamında çalıştı. Her iki oyuncu da Jose Mourinho’nun forma vermesi halinde Samsunspor karşısında görev alabilecek.


MAXIMIN’DE SORU İŞARETİ

Fenerbahçe’de son yapılan antrenmanda takımla beraber çalışmayan Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin’in durumu henüz belli değil. Sakatlığından dolayı dün yapılan antrenmanda olmayan, salonda güçlendirme çalışmaları yapan 27 yaşındaki futbolcunun durumu hafta sonu belli olacak.


FILIP KOSTIC FORMAYI ALMAYA HAZIRLANIYOR

Savunmadan topla çıkarken zorluk yaşayan Fenerbahçe’de yeni transfer Filip Kostic’in ilk 11’e girmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli takımda Portekizli teknik adam Jose Mourinho’nun bu soruna çözüm olarak Kostic’e savunmanın solunda yer vermesi bekleniyor.


İRFAN CAN İLK 11’E GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun Antalyaspor maçının ilk 11’ine göre birkaç değişiklik yapması bekleniyor. Portekizli teknik adam, Mert Müldür ve sakatlıktan yeni dönen Çağlar Söyüncü’yü kulübede bekletmeyi planlıyor. Ayrıca takımla beraber çalışmaya henüz başlamayan İsmail Yüksek ve Maximin’in durumu da belirsizliğini koruyor.



#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Süper Lig

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