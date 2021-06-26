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Fenerbahçe'de seçim günü: Oy verme işlemi başladı

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun ikinci gününde oy verme işlemi başladı. Mevcut başkan Ali Koç'un tek aday olarak girdiği kongrede yönetim kurulu ve diğer kurullar da seçiliyor.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçede seçim günü: Oy verme işlemi başladı
Genel kurul üyelerine oy kullanabilmeleri için 38 sandık hazırlandı.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün yapılıyor.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede oy verme işlemi başladı.

Sarı-lacivertli kulübü gelecek 3 yılda yönetecek ekibin belirleneceği seçimde genel kurul üyelerine oy kullanabilmeleri için 38 sandık hazırlandı.

Genel kurulda aidatını yatıran 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Oy kullanma işlemi, saat 17.00'ye kadar sürecek.

Ali Koç'un 2. dönemi olacak

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ali Koç, Fenerbahçe'de 2. dönemi için genel kurul üyelerinden oy isteyecek.

Başkan Koç, Haziran 2018'de gerçekleştirilen kongrede Aziz Yıldırım'a büyük üstünlük kurarak sarı-lacivertli kulübün 33. başkanı olmuştu.

Ali Koç'un listesi

Seçime tek aday olarak giren Ali Koç'un yönetim kurulu asil ve yedek listesi şöyle:

  • Asil: Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin
  • Yedek: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.

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