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Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'ün sakatlığı ne?

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş şoku

Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemeyen Sinan Gümüş'ün, sağ diz ön çapraz bağlarında gerilme tespit edildiği açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sinan Gümüş, sarı-lacivertli formayla çıktığı 11 maçta 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Sinan Gümüş, sarı-lacivertli formayla çıktığı 11 maçta 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Fotoğraf: Ahmet Bolat / AA

Fenerbahçe forması giyen Sinan Gümüş, Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlandı. 37. dakikada yaşadığı bir ikili mücadele sonrasında kendini yere bırakan Sinan, mücadeleye devam edemedi ve yerini Thiam'a bıraktı.


Durumu belli oldu

Sinan Gümüş’ün sağ diz ön çapraz bağlarında gerilme tespit edildiği açıklandı.

Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan muayene ve çekilen MR sonrası oyuncumuz Sinan Gümüş’ün sağ diz ön çapraz bağlarında gerilme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

Fenerbahçe'den kırmızı kart tepkisi ve hakemlere sorular
Fenerbahçe'den kırmızı kart tepkisi ve hakemlere sorular

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçta, Mert Hakan Yandaş'a gösterilen kırmızı kartla ilgili sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi.Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;"Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda değerli rakibimiz Kasımpaşa ile oynadığımız maçta yaşanan ve kamuoyunun gündemini meşgul eden; yoruma, kişisel görüş ve değerlendirmelere kapalı, her şeyin gün gibi açık olduğu pozisyon ile ilgili tespitlerimizi kamuoyu ile paylaşma sorumluluğu doğmuştur.Maçın 89. dakikasında, ikili mücadele esnasında çarpışan ve aynı anda yere düşen futbolcumuz Mert Hakan Yandaş ile rakip oyuncu Aytaç Kara arasında karşılıklı olarak fiili müdahaleler olmuş; hatta pozisyonun tekrarlarına bakıldığında ilk olarak rakip oyuncu Aytaç Kara oyuncumuz Mert Hakan’ın kafasına tekme atmış sonrasında oyuncumuz reaksiyon göstermiş ve sadece bizim oyuncumuz kırmızı kart ile cezalandırılmıştır.Önünde gerçekleşen pozisyon için dördüncü hakem Yiğit Arslan orta hakem Ümit Öztürk ile iletişime geçmiş midir? Ekran başında pozisyonları birçok açıdan inceleme şansı olan VAR hakemi Erkan Özdamar, maçın orta hakemi Ümit Öztürk’ü bu konuda uyarmış mıdır? Uyarmış ise orta hakem neden ve nasıl inceleme gereği duymamıştır?Uyarmadı ise açık ve net bir şekilde kırmızı kartı gerektirecek bu hareket neden görmezden gelinmiştir? Bununla birlikte oyuncumuz Mert Hakan’ın tamamen etkiye tepki olarak gerçekleştirdiği hareketine karşılık; geçen sezon ve bu sezon da dahil olmak üzere yaşanmış, kırmızı kart ile cezalandırılmış ve ‘tahrik’ dolayısıyla geri alınmış emsaller önümüzde duruyorken PFDK ve Tahkim Kurulu’nun standartlarının takipçisi olacağımızı şimdiden kamuoyunun bilgisine sunarız."Açıklama🔗 https://t.co/xddRShIQ6G pic.twitter.com/vKfG7PqMRm&mdash; Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 15, 2021 Fenerbahçe Kasımpaşa'yı Samatta'nın golüyle eledi

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