Fenerbahçe'de Sinan Gümüş şoku

Fenerbahçe forması giyen Sinan Gümüş, Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlandı. 37. dakikada yaşadığı bir ikili mücadele sonrasında kendini yere bırakan Sinan, mücadeleye devam edemedi ve yerini Thiam'a bıraktı.

Durumu belli oldu

Sinan Gümüş’ün sağ diz ön çapraz bağlarında gerilme tespit edildiği açıklandı.

Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan muayene ve çekilen MR sonrası oyuncumuz Sinan Gümüş’ün sağ diz ön çapraz bağlarında gerilme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.