Fenerbahçe'de şok: Salgın dönüşünde kırmızı kartla atıldı

Tahir Karapınar yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe'de kaptan Ozan Tufan kırmızı kart gördü. Dja Djedje'nin bileğine basan oyuncu VAR incelemesinin ardından saha dışında kaldı.

Ozan Tufan'ın gördüğü kırmızı kart sonrasında oldukça sinirlenen Emre Belözoğlu, saha kenarında bulunan sandalyeleri yere fırlattı. Tecrübeli futbolcunun bu tepkisi sonrasında hakem Atilla Karaoğlan, saha kenarına gelerek Emre Belözoğlu'na sarı kartını çıkardı.

Emre Belözoğlu'nun orta hakeme ne söylediği de ekranlara yansıdı; “Çok iyi maç yönetiyorsunuz. Oyuncu hiç mi müdahale etmeyecek? Bu kararlar veriliyorsa sisteme ne gerek var”