SÜPER LİG

Fenerbahçe'de şok: Salgın dönüşünde kırmızı kartla atıldı

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile karşılaştığı maçın 12. dakikasında sarı lacivertli ekip büyük bir şok yaşadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Tufan Kayserispor maçında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ozan Tufan Kayserispor maçında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Tahir Karapınar yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe'de kaptan Ozan Tufan kırmızı kart gördü. Dja Djedje'nin bileğine basan oyuncu VAR incelemesinin ardından saha dışında kaldı.

Ozan Tufan'ın gördüğü kırmızı kart sonrasında oldukça sinirlenen Emre Belözoğlu, saha kenarında bulunan sandalyeleri yere fırlattı. Tecrübeli futbolcunun bu tepkisi sonrasında hakem Atilla Karaoğlan, saha kenarına gelerek Emre Belözoğlu'na sarı kartını çıkardı.

Emre Belözoğlu'nun orta hakeme ne söylediği de ekranlara yansıdı; “Çok iyi maç yönetiyorsunuz. Oyuncu hiç mi müdahale etmeyecek? Bu kararlar veriliyorsa sisteme ne gerek var”

  • Öte yandan Kayserispor maçında direkt kırmızı kart gören Ozan Tufan, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak rövanş maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Emre Belözoğlu, saha kenarında yaşadığı gerginlik sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.
Emre Belözoğlu, saha kenarında yaşadığı gerginlik sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.

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