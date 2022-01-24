Fenerbahçe'de sorun hoca değil planlama hatası

Fenerbahçe, sezon başında kadro planlaması konusundaki hatalar nedeniyle bazı mevkilerde kadro sıkıntısı yaşıyor. Sezon başında birçok transfer yapılmasına rağmen kadroda sol bek ve sağ bek mevkilerinin alternatifi bulunmuyor. Kadroda sağ bek ve sol bek oyuncusu konusunda yaşanan sıkıntı transfer politikasındaki yanlışlığı ortaya koyuyor.

Nazım Sangare dışında sağ bek, Filip Novak dışında orijinal sol beki bulunmayan sarı-lacivertli takımda sol bekte bu futbolcuların yanı sıra Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai ve Osayi-Samuel forma giydi. Teknik direktörler, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi-Samuel’i önde oynatmak istedi, ancak eksikler ve alternatifsizlik nedeniyle bu oyuncuları zaman zaman sağ ve sol bekte görevlendirdi.

REKLAM

Vitor Pereira, göreve geldikten sonra sol beke transfer yapılmasını istemiş, ancak yapılmamıştı. Yeni teknik direktör İsmail Kartal da göreve geldikten sonra sol beke transfer istedi.

Allahyar'dan yararlanılamadı

Ukrayna’da kiralık oynadığı Zorya Luhanks’ta başarılı performans gösteren İranlı golcü Allahyar’dan yararlanılmadı. Hücum bölgesinin her mevkiinde forma giyebilen 20 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda değerlendirilebilirdi. Ancak takımda yabancı kontenjanı dolu olduğu ve bu oyuncularla yollar ayrılmadığı için Allahyar’dan yararlanılamadı.

Pereira gitti dertler bitmedi

Geçtiğimiz sezonun 23. haftası geride kaldığında 48 puanı bulunan ve zirvenin üç ortağından biri olan Fenerbahçe, bu sezon 37 puan toplayabildi ve zirvenin çok uzağında kaldı. Sarı-lacivertliler, takımın kötü gidişindeki neden olarak gösterilerek yolların ayrıldığı Portekizli teknik direktör Vitor Pereira’nın ardından çıktıkları 6 karşılaşmada ise hanesine sadece 9 puan yazdırabildi.

REKLAM

SPOR Başkan Ali Koç'a olağanüstü genel kurul çağrısı: "Güneş ne zaman doğacak?"

"Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi kurtar"

Kötü gidişatın sürdüğü Fenerbahçe ‘de sular durulmuyor. Sarı-lacivertli renklere gönül veren bazı taraftarlar, imza kampanyası platformu change.org’da, “Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’yi kurtar” kampanyası başlattı. Fenerbahçe gönüllüleri imzasıyla paylaşılan metinde “Sayın Aziz Yıldırım, tüm Fenerbahçe taraftarları sizleri ve ekibinizi Fenerbahçe’yi kurtarmak için, sizlerin tecrübeli, cesaret ve korkusuz olduğunuzu bildiğimiz için, Fenerbahçemizi kurtarmanız için sizi ve ekibinizi göreve davet ediyoruz” sözlerine yer verildi.

1998- 2018 yılları arasında Fenerbahçe’de başkanlık görevini sürdüren Aziz Yıldırım, 2018 yılındaki seçimi Ali Koç’a kaybetmişti. Fenerbahçe, Aziz Yıldırım’ın başkanlığı dönemindeki 20 yılda, 6 lig şampiyonluğu yaşarken, 3 TFF Süper Kupa, 2 Türkiye Kupası, bir Başbakanlık Kupası ve bir Atatürk Kupası’nı müzesine götürdü.

REKLAM

Aziz Yıldırım için başlatılan imza kampanyası



