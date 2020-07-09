SÜPER LİG

Fenerbahçe​'de sürpriz gelişme: Ali Koç Yalçın Koşukavak'la görüştü

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: Ali Koç Yalçın Koşukavak'la görüştü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önümüzdeki sezon futbol koordinatörlüğü görevine getirilmek istenen Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Koşukavak’ın özellikle Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok’u da yanında istediği bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Yalçın Koşukavak yönetimindeki Altay, TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veriyor.

Yalçın Koşukavak yönetimindeki Altay, TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veriyor.

Fenerbahçe’de önümüzdeki sezonun planlaması yapılırken, başkan Ali Koç, özellikle teknik ekip anlamında köklü değişikliklere gitmek için görüşmelere başladı. Şu anda takımın başında bulunan Tahir Karapınar’ı altyapı koordinatörlüğüne getirecek olan sarı-lacivertliler, futbol koordinatörlüğü görevi için de Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ı göreve getirmeyi planlıyor.

Altay’ın başına geçtikten sonra İzmir ekibine iyi bir ivme kazandıran ve TFF 1. Lig’de play-off mücadelesi veren Yalçın Koşukavak, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la görüştü ve önümüzdeki sezon için düşüncelerini aktardı. Koşukavak’ın Fenerbahçe’de görev almak istediğini belirttiği öğrenildi.

Hilmi Bozok ile birlikte gelmek istiyor


Bu görüşmede Yalçın Koşukavak’ın Ali Koç’tan istediği bir diğer isim de Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok oldu. Hilmi Bozok’la Altay’da çok uyumlu çalıştıklarını ve bunun da başarı getirdiğini söyleyen Koşukavak, Bozok’la birlikte sarı-lacivertli ekibe gelmek istiyor.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Rusya'da maç öncesi ısınan futbolcuya yıldırı...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.