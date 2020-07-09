Fenerbahçe​'de sürpriz gelişme: Ali Koç Yalçın Koşukavak'la görüştü

Fenerbahçe’de önümüzdeki sezonun planlaması yapılırken, başkan Ali Koç, özellikle teknik ekip anlamında köklü değişikliklere gitmek için görüşmelere başladı. Şu anda takımın başında bulunan Tahir Karapınar’ı altyapı koordinatörlüğüne getirecek olan sarı-lacivertliler, futbol koordinatörlüğü görevi için de Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ı göreve getirmeyi planlıyor.

Altay’ın başına geçtikten sonra İzmir ekibine iyi bir ivme kazandıran ve TFF 1. Lig’de play-off mücadelesi veren Yalçın Koşukavak, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la görüştü ve önümüzdeki sezon için düşüncelerini aktardı. Koşukavak’ın Fenerbahçe’de görev almak istediğini belirttiği öğrenildi.

Hilmi Bozok ile birlikte gelmek istiyor

Bu görüşmede Yalçın Koşukavak’ın Ali Koç’tan istediği bir diğer isim de Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok oldu. Hilmi Bozok’la Altay’da çok uyumlu çalıştıklarını ve bunun da başarı getirdiğini söyleyen Koşukavak, Bozok’la birlikte sarı-lacivertli ekibe gelmek istiyor.