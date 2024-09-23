Fenerbahçe'de taraftarlardan yönetime tepki: Kadıköy artık geçilmez değil

Fenerbahçe'de 3-1 kaybedilen Galatasaray maçının yankıları sürüyor. Sarı lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken, Kadıköy'de de ezeli rakiplerine karşı kazanamıyorlar.
Fenerbahçeli taraftarlar, derbide Galatasaray'a karşı alınan yenilgi sonrası yönetime de büyük tepki gösterdi. Başkan Ali Koç'un sezon başında "Öyle bir kadro kuracağız ki şampiyonluk sözü vermeye gerek kalmayacak" sözlerini hatırlatan taraftarlar, Galatasaray maçında yenilerden sadece Saint Maximin'in sahada olduğuna dikkat çekti.
Öfkeli taraftarlar, derbinin ardından, özellikle de stat dışında bir araya gelerek başkan Ali Koç'u istifaya davet etti
Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerine karşı uzun süren yenilmezlik serilerini yaşadığı Kadıköy artık geçilmez değil. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlara karşı sahasında 10 yılı aşkın süre yenilmezlik serileri yakalayan sarı-lacivertli takımın, ezeli rakiplerine karşı artık psikolojik üstünlüğü kalmadı.
Üç ezeli rakibi karşısında serileri sona eren Fenerbahçe, ligde konuk ettiği rakipleri karşısında son 14 maçın 7'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.