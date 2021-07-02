Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği son buluyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç teknik direktör arayışlarını noktaladı. 3 isme indirdiği listedeki antrenörlerle görüşmelerini sürdüren Koç'un Hırvat teknik adam Slaven Bilic'e sıcak baktığı öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın Çin kulübü Beijing Guoan'daki sözleşmesini feshetmeye çalıştığı ve bu sebeple sürecin uzadığı aktarıldı. Bilic'in kulüple yaptığı görüşmeler sonucunda bu sorunun tamamlandığı ve artık imzaların önünde bir engel kalmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un onaylaması halinde Bilic'in sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü olması bekleniyor.