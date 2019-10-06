Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın koltuğu tartışılıyor

Fenerbahçe’de son 5 haftada sadece 1 galibiyet alınması eleştiri oklarını teknik direktör Ersun Yanal’a yöneltti. Süper Lig’de Galatasaray derbisinin ardından Antalyaspor maçına da takımı 4 orta saha oyuncusuyla maça çıkaran 57 yaşındaki teknik adamın kadrodaki kanat oyuncusu Deniz Türüç’ü yedek soyundurması eleştirilerin artmasına neden oldu. Ersun Yanal’ın oyuncu değişikliklerinde geç kalması ve Fenerbahçe’nin son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilmesi, tecrübeli teknik adamın performansını tartışılır hale getirdi ve kulüpteki geleceği sorgulanmaya başladı.

Savunma alarm veriyor

Fenerbahçe’nin en büyük sorunlarından biri de bireysel hatalar nedeniyle yediği basit goller. Bireysel hatalar sarı-lacivertli takıma pahalıya patlarken ayrıca oyuncuların pozisyon hataları da giderilemedi. Bireysel hata nedeniyle yenilen gollerde ligde zirvede yer alan Fenerbahçe’nin bu sezon ligde kalesinde gördüğü 7 golün 6’sı bireysel hatalardan geldi.

Sarı-lacivertliler, bireysel hatalar sebebiyle Antalyaspor ve Alanyaspor maçlarında sahadan yenilgiyle ayrılırken, benzer hataları yaptığı Başakşehir ve Ankaragücü maçlarında ise galip gelmeyi başardı.

İstatistikler sonuca yansımıyor

Fenerbahçe birçok istatistikte zirvede yer alıyor ancak bu istatistikler sonuca yansımıyor. Ligde en fazla topa sahip olan, isabetli pas yapan, rakip ceza sahasında topla buluşan, şut çeken, net gol pozisyonuna giren, en yüksek pas yüzdesi istatistiklerinde ilk sıralarda yer alan Fenerbahçe bu istatistiklerini sonuca yansıtamıyor. Sarı-lacivertli takım geride kalan 7 haftada 11 puan toplarken, 11 gol atabildi. Fenerbahçe, girdiği gol pozisyonlarını gole çevirmede de sıkıntı yaşıyor. Ligde geride kalan 7 haftada 11 gol atan sarı- lacivertliler, bu gollerin 5’i ilk haftada Gaziantep karşısında geldi. Daha sonraki 6 haftada F.Bahçe 6 gol atabildi.