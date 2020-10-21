Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı öncesi müjdeli haber

Süper Lig’in 6. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00’deki antrenman ısınma ve kondisyon hareketleriyle başladı. Çalışmaların basına açık son bölümünde ise sarı-lacivertli futbolcular pas organizasyon antrenmanı yaptı.

Perotti takımla birlikte çalışmalara başladı

Öte yandan Diego Perotti takımla beraber antrenmanın ilk bölümünde yer alırken daha sonra bireysel çalışmasına devam etti. Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu ise tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi Cüneyt Çakır'ın Süper Lig’in 6. haftasında pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:23 Ekim Cuma20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Burak Şeker24 Ekim Cumartesi13.30 MKE Ankaragücü - A. Hatayspor (ERTELENDİ)16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - İH Konyaspor: Özgür Yankaya19.00 BB Erzurumspor - Galatasaray: Arda Kardeşler19.00 M. Başakşehir - FT Antalyaspor: Ali Palabıyık25 Ekim Pazar13.30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: Halis Özkahya16.00 A. Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Cüneyt Çakır26 Ekim Pazartesi20.00 Y. Denizlispor - Beşiktaş: Alper Ulusoy20.00 DG Sivasspor - Ç. Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu



