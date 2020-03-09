Fenerbahçe'de tükenmişlik sendromu

Denizlispor beraberliğiyle Süper Lig’deki galibiyet hasreti 6 maça çıkan ve 25. haftada zirvenin 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de kabus sürüyor. Süper Lig’in ikinci yarısında sadece 9 puan toplayan ve son 6 haftada galibiyet alamayan sarı-lacivertli takım tükenmişlik sendromu yaşıyor.

Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren, bir dönem küme düşme korkusu bile yaşayan Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk için başladığı 2019- 2020’de ise henüz mart ayında şampiyonluk yarışının uzağına düştü. Fenerbahçe iki sezondur zirve yarışının çok uzağında sezonu bitiriyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezon küme düşme tehlikesi yaşarken bu sezon ise henüz mart ayında şampiyonluk yarışına havlu attı ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme şansı kalmadı.

Yapılan transfer yanlışları, yanlış teknik direktör tercihleri ve hatalı planlama sarı-lacivertli takımın tüm dengesini bozdu. Fenerbahçeli futbolcuların ligin zirvesinde koptuğu için saha içinde heyecanı kalmadı, “lig bitti” havasına büründüler.

Sarı-lacivertlilerde tek hedef Ziraat Türkiye Kupası kalırken, takım içinde oluşan bu hava düşündürüyor. Son 1.5 ayda Fenerbahçe adeta darmadağın oldu. Son 6 haftada 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 15 puan kaybeden sarı-lacivertliler, 40 puanda kalırken ligin ikinci yarısında topladığı 9 puanla bu alanda küme düşme hattında yer alıyor.

Yönetim gidişat kötüyken B planı olmadığı için devreye sokamadı ve şuanda bunun sıkıntısı yaşanıyor. Fenerbahçe son 2 maçta yenilgiden beraberliği 90 artılarda alırken, taraftarlar da artık coşku ve hevesini kaybetmiş durumda. Taraftarlar tribünlere gelmezken, Fenerium satışları da durma noktasına geldi.

Şampiyonluk hasretini egale edecek

Bu sezon mutlu sona ulaşamayacak Fenerbahçe’nin şampiyonluk hasretini 6 sezona çıkacak ve lig tarihindeki kötü rekorunu egale edecek. Sarı-lacivertliler daha önce 1989-1990 ila 1994-1995’te üst üste 6 kez sezonu zirvede bitirememişti. Bu süre Fenerbahçe’nin halen en fazla şampiyonluk hasreti çektiği dönem. Sarı-lacivertli takım bu sezon da şampiyon olamaması durumunda bu kötü rekorunu tekrarlayacak.