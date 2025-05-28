Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
İki grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.