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Fenerbahçe'de Twente maçına hazır: 2 oyuncu sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı

Fenerbahçe'de Twente maçına hazır: 2 oyuncu sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı

11:142/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
AA
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Fenerbahçe'de Twente maçı hazırlıkları sona erdi
Fenerbahçe'de Twente maçı hazırlıkları sona erdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.


İdmanın basına açık bölümünde oyuncular ısınma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Twente karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.


Antrenmana katılmadılar

Çalışmaya sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat katılmadı.


Twente karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, öğleden sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Almanya'nın Münster Havalimanı'na hareket edecek. Ardından otobüsle konaklayacağı otele geçecek.



#fenerbahçe
#twente
#avrupa ligi

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