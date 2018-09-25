Süper Lig'de dün oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Tümer Metin sarı lacivertlilerle ilgili flaş bir iddiada bulundu. Metin, İspanyol futbolcu Soldado'nun önümüzdeki hafta transfer olacağını ifade etti.

Teklif masanın üstünde

Bein Sports yorumcusu Tümer Metin, "Söylemeyeyim dedim ama Soldado önümüzdeki hafta gidiyor. Arabistan yarımadasından bir kulübe transfer olmak üzere. Teklif masanın üstünde" dedi.