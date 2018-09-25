SÜPER LİG

Fenerbahçe'deki ayrılığı Tümer Metin açıkladı

Yorumculuk yapan eski futbolcu Tümer Metin, Fenerbahçeli Soldado'nun önümüzdeki hafta takımdan ayrılacağını iddia etti ve İspanyol futbolcunun yeni adresini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tümer Metin futbolculuk kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giymişti.

Tümer Metin futbolculuk kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giymişti.

Süper Lig'de dün oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Tümer Metin sarı lacivertlilerle ilgili flaş bir iddiada bulundu. Metin, İspanyol futbolcu Soldado'nun önümüzdeki hafta transfer olacağını ifade etti.

Teklif masanın üstünde

Bein Sports yorumcusu Tümer Metin, "Söylemeyeyim dedim ama Soldado önümüzdeki hafta gidiyor. Arabistan yarımadasından bir kulübe transfer olmak üzere. Teklif masanın üstünde" dedi.

  • Soldado bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 1'i ilk 11 olamak üzere 5 maça çıktı. 33 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 1 asist kaydetti.

Soldado, Slimani ve Frey'in transfer edilmesinin ardından takımın 3. santrforu durumuna düştü.
Soldado, Slimani ve Frey'in transfer edilmesinin ardından takımın 3. santrforu durumuna düştü.

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