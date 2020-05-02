SÜPER LİG

Fenerbahçe'den bir ilk: Online yapılacak

Fenerbahçe Kulübü Yüksel Divan Kurulu Toplantısı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden yapılacağı duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu

Fenerbahçe, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında divan kurulunu internetten yapma kararı aldı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Dünyayı saran ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Yüksek Divan Kurulu toplantımızı ilk kez online (internet üzerinden) düzenleyeceğiz" denildi.

İnternet üzerinden gerçekleştirilmesi nedeniyle Türkiye'de bir ilk olacağı duyurulan toplantının, 15 Mayıs Cuma günü 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği ifade edildi.

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