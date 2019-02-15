Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'Serdar Aziz' göndermesi

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Benfica'yı konuk eden Galatasaray, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak tur şansını zora soktu. Karşılaşmanın hemen ardından Fenerbahçe'den yapılan paylaşım ise dikkati çekti. Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından Galatasaray'dan transfer edilen Serdar Aziz'in çektiği selfie paylaşılarak, "İyi geceler" denildi.

Serdar Aziz polemiği

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında Serdar Aziz'in transferi konusunda ilginç bir atışma yaşanmıştı.

Cengiz,"Fenerbahçe, Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci'yi alarak bizi 50 milyon TL'den kurtardı" demiş, Koç ise buna karşılık, "Serdar Aziz gibi bir stoperi bonservissiz aldığımız için asıl biz başkana teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'ın Benfica'ya mağlup olduğu maçta yeni transfer Marcao'nun karşılaşmada yaptığı hatalar dikkati çekti. Fenerbahçe'den yapılan Serdar Aziz temalı paylaşım ise sarı-kırmızılılara gönderme olarak yorumlandı.

İşte sosyal medyada gündem olan o paylaşım;

İyi geceler Fenerbahçe Ailesi 💛💙 #tbt pic.twitter.com/A3NLo9XsZS — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 14 Şubat 2019



