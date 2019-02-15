UEFA AVRUPA LİGİ

Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'Serdar Aziz' göndermesi

Galatasaray'ın sahasında Benfica'ya mağlup olduğu maçın ardından Fenerbahçe'den yapılan paylaşım sarı-kırmızılılara gönderme olarak yorumlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marcao'nun Benfica maçındaki performansı eleştirilere neden oldu.

Marcao'nun Benfica maçındaki performansı eleştirilere neden oldu.

Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu / AA

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Benfica'yı konuk eden Galatasaray, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak tur şansını zora soktu. Karşılaşmanın hemen ardından Fenerbahçe'den yapılan paylaşım ise dikkati çekti. Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından Galatasaray'dan transfer edilen Serdar Aziz'in çektiği selfie paylaşılarak, "İyi geceler" denildi.

Serdar Aziz polemiği

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında Serdar Aziz'in transferi konusunda ilginç bir atışma yaşanmıştı.

Cengiz,"Fenerbahçe, Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci'yi alarak bizi 50 milyon TL'den kurtardı" demiş, Koç ise buna karşılık, "Serdar Aziz gibi bir stoperi bonservissiz aldığımız için asıl biz başkana teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

  • Galatasaray'ın Benfica'ya mağlup olduğu maçta yeni transfer Marcao'nun karşılaşmada yaptığı hatalar dikkati çekti. Fenerbahçe'den yapılan Serdar Aziz temalı paylaşım ise sarı-kırmızılılara gönderme olarak yorumlandı.

İşte sosyal medyada gündem olan o paylaşım;


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