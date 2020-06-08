SÜPER LİG

Fenerbahçe'den gollü prova

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda kendi kadrosundan oluşturduğu takımlarla hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmada 6 gol atıldı.

Haber Merkezi AA
Sarı-lacivertli takım salgın sonrası Ülker Stadı'nda ilk maçını yaptı.

Sarı-lacivertli takım salgın sonrası Ülker Stadı'nda ilk maçını yaptı.

Fotoğraf: DHA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma günü sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Ülker Stadı'nda sarı-lacivertlilerin kendi kadrosundan oluşturduğu takımlar, hazırlık maçı oynadı.

Takım kadrolarının maç içinde karşılıklı olarak değişiklik gösterdiği maçı yöneticilerden Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.

Maçlarda 6 gol atılırken; Mevlüt Erdinç (2), Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Allahyar ve Ömer Faruk fileleri havalandıran oyuncular oldu.

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