Fenerbahçe'den gollü prova

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma günü sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Ülker Stadı'nda sarı-lacivertlilerin kendi kadrosundan oluşturduğu takımlar, hazırlık maçı oynadı.
Takım kadrolarının maç içinde karşılıklı olarak değişiklik gösterdiği maçı yöneticilerden Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.
Maçlarda 6 gol atılırken; Mevlüt Erdinç (2), Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Allahyar ve Ömer Faruk fileleri havalandıran oyuncular oldu.
Fenerbahçe'nin kendi kadrosundan oluşturduğu takımlarla Ülker Stadı'na oynadığı hazırlık maçında 6 gol atıldı
Mevlüt Erdinç⚽⚽
Serdar Aziz⚽
Tolga Ciğerci⚽
Allahyar⚽
Ömer Faruk⚽ pic.twitter.com/pszXh2Goxk
Fenerbahçe'nin kendi kadrosundan oluşturduğu takımlarla Ülker Stadı'na oynadığı hazırlık maçında 6 gol atıldı
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