Süper Lig’in 11’inci haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe’de oyuna ikinci yarıda dahil olan İrfan Can Kahveci, sakatlık geçirmişti. Karşılaşmayı sekerek tamamlayan milli futbolcunun sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe açıklama yaptı

Fenerbahçe açıklama yaptı

Konuya ilişkin sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci’de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" denildi.

İrfan Can Kahveci ne zaman sahalara geri dönecek?

İrfan Can Kahveci ne zaman sahalara geri dönecek?

Trabzonspor maçında sakatlık yaşayan ve MR görüntülenmesi sonucunda sol üst arka adale kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci'nin, en az bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.