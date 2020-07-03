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Fenerbahçe'den Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'a teklif

Fenerbahçe milli oyunculara teklifte bulundu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gözünü milli oyuncular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'a çevirdi. Bundesliga'nın son haftasında Yunus Mallı'nın takımı Union Berlin'e 3-0 kaybederek küme düşen Fortuna Düsseldorf'ta milli oyuncular için teklif yağıyor. Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev alacak Emre Blözoğlu'da milli oyuncular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ı takımda görmek istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Belözoğlu sezon sonunda aktif futbolculuk hayatını bitiriyor.

Emre Belözoğlu sezon sonunda aktif futbolculuk hayatını bitiriyor.

Gelecek sezon için kadro çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, işleri sıkı tutuyor. Sarı-lacivertliler birkaç isimle anlaşma sağlarken aynı zamanda, diğer isim içinde transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe, Bundesliga’da küme düşen Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan için harekete geçti. Forvet mevkinde oynayan Kenan Karaman ve stoper ile sağ bek mevkinde oynayan Kaan Ayhan’ın transferi için sarı-lacivertliler, Alman kulübüyle görüşme gerçekleştirdi.

  • Kenan Karaman’ın sözleşmesinde 2 milyon euro, Kaan Ayhan’ın sözleşmesinde ise 6 milyon euro’ya serbest kalacağına dair madde bulunuyor. Fenerbahçe iki oyuncu için Fortuna Düsseldorf ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Barcelona'nın genç yıldızının peşinde
Fenerbahçe Barcelona'nın genç yıldızının peşinde

Sağ beke takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Barcelona’nın 21 yaşındaki oyuncusu Moussa Wague’yi transfer etmek istiyor. Sarı- lacivertliler, Nice’de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Barcelona’da bulunan Wague’yi kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.Barcelona, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli oyuncuyu kadro planlamasında düşünmezken, daha fazla görev alması için 1 yıl daha kiralık olarak göndermek istiyor.Fransız basını da Fenerbahçe’nin Moussa Wague transferinde ısrarcı olduğunu ve Senegalli oyuncunun Barcelona planlarında yer almadığı gerekçesiyle kariyerine Türkiye’de devam edebileceğini yazdı.Devlerin transfer listesinde yer alan Moussa Wague kimdir?Moussa Wague kimdir?4 Ekim 1998 yılında Senegal'de doğan oyuncu, 2018 yılında Barcelona B takımına transfer oldu. Daha sonra kiralık olarak Nice yolunu tutan 21 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda yeniden Barcelona'ya geri dönecek. Genç oyuncu sağ bekin yanı sıra sol bek olarak da görev yapabiliyor.

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman
Kaan Ayhan ve Kenan Karaman

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