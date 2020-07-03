Fenerbahçe'den Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'a teklif
Fenerbahçe milli oyunculara teklifte bulundu
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gözünü milli oyuncular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'a çevirdi. Bundesliga'nın son haftasında Yunus Mallı'nın takımı Union Berlin'e 3-0 kaybederek küme düşen Fortuna Düsseldorf'ta milli oyuncular için teklif yağıyor. Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev alacak Emre Blözoğlu'da milli oyuncular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ı takımda görmek istiyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Gelecek sezon için kadro çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, işleri sıkı tutuyor. Sarı-lacivertliler birkaç isimle anlaşma sağlarken aynı zamanda, diğer isim içinde transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe, Bundesliga’da küme düşen Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan için harekete geçti. Forvet mevkinde oynayan Kenan Karaman ve stoper ile sağ bek mevkinde oynayan Kaan Ayhan’ın transferi için sarı-lacivertliler, Alman kulübüyle görüşme gerçekleştirdi.
Kenan Karaman’ın sözleşmesinde 2 milyon euro, Kaan Ayhan’ın sözleşmesinde ise 6 milyon euro’ya serbest kalacağına dair madde bulunuyor. Fenerbahçe iki oyuncu için Fortuna Düsseldorf ile pazarlıklarını sürdürüyor.
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