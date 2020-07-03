Fenerbahçe milli oyunculara teklifte bulundu

Gelecek sezon için kadro çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, işleri sıkı tutuyor. Sarı-lacivertliler birkaç isimle anlaşma sağlarken aynı zamanda, diğer isim içinde transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe, Bundesliga’da küme düşen Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan için harekete geçti. Forvet mevkinde oynayan Kenan Karaman ve stoper ile sağ bek mevkinde oynayan Kaan Ayhan’ın transferi için sarı-lacivertliler, Alman kulübüyle görüşme gerçekleştirdi.

Kenan Karaman’ın sözleşmesinde 2 milyon euro, Kaan Ayhan’ın sözleşmesinde ise 6 milyon euro’ya serbest kalacağına dair madde bulunuyor. Fenerbahçe iki oyuncu için Fortuna Düsseldorf ile pazarlıklarını sürdürüyor.