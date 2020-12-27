Fenerbahçe'den kiralık giden Allahyar Sayyadmanesh Ukrayna'da ayın oyuncusu seçildi

Fenerbahçe'nin 2019 yaz transfer döneminde İran'ın Esteghlal takımından 753 bin euro karşılığında transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh, sarı-lacivertli takımda bir türlü istenilen performansı gösterememişti.

Fenerbahçe'ye geldiği süreçten itibaren kiralık olarak başka takımların yolunu tutan 19 yaşındaki genç santrfor, şu anda Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımında forma giyiyor.

Aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi

Zorya'dan önce Fenerbahçe'de ve kiralık olarak gittiği İstanbulspor'da beklentilerin altında kalan Allahyar, Ukrayna'da attığı gollerle adından sıkça söz ettiriyor. Avrupa Ligi'nde Leicester City'ye karşı gol atan 19 yaşındaki genç oyuncu, Zorya taraftarlarının oylarıyla takımda aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Zorya'da bu sezon 11 karşılaşmada görev yapan Allahyar Sayyadmanesh 3 gol attı.

Gecenin sürprizi: Leicester City'i Fenerbahçeli futbolcu yıktı UEFA Avrupa Ligi G Grubu’nda Ukrayna ekibi Zorya Luhansk, evinde İngiliz temsilcisi Leicester City ile karşı karşıya geldi. Zorya’ya mücadeleden 1-0 galip ayrılırken, golü 84. dakikada Fenerbahçe’den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh kaydetti.Zorya puanını 6’ya çıkartırken, Leicester 10 puanda kaldı.Çağlar yeniden sakatlandı, Cengiz 90 dakika süre aldıLeicester City’de milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder mücadeleye ilk 11’de başladı. Çağlar, sakatlığının atlatmasının ardından 10 maç sonra sahalara geri döndü ama yeniden sakatlandı ve 17. dakikada yerini Wesley Fofana’ya bıraktı. Cengiz ise 90 dakika sahada kaldı.Zorya-Leicester City maç özetini izlemek için tıklayınKral her yerde kral: Burak Yılmaz Sparta Prag maçına damga vurduHakan Çalhanoğlu'dan mükemmel frikik golü: Celtic kalecisi kımıldayamadı