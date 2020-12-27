Fenerbahçe'den kiralık giden Allahyar Sayyadmanesh Ukrayna'da ayın oyuncusu seçildi

Fenerbahçe'nin 2019 yaz transfer döneminde İran'ın Esteghlal takımından 753 bin euro karşılığında transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh, sarı-lacivertli takımda bir türlü istenilen performansı gösterememişti.
Fenerbahçe'ye geldiği süreçten itibaren kiralık olarak başka takımların yolunu tutan 19 yaşındaki genç santrfor, şu anda Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımında forma giyiyor.
Aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi
Zorya'dan önce Fenerbahçe'de ve kiralık olarak gittiği İstanbulspor'da beklentilerin altında kalan Allahyar, Ukrayna'da attığı gollerle adından sıkça söz ettiriyor. Avrupa Ligi'nde Leicester City'ye karşı gol atan 19 yaşındaki genç oyuncu, Zorya taraftarlarının oylarıyla takımda aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi.
- Zorya'da bu sezon 11 karşılaşmada görev yapan Allahyar Sayyadmanesh 3 gol attı.
🔝 Лучший в декабре - Аллахъяр Сайядманеш! 💪
Подводим итоги голосования за лучшего игрока «Зари» в декабре. Большинством ваших голосов победу одержал нападающий Аллахъяр Сайядманеш!
👏 Поздравляем Аллахъяра и желаем ему такой же яркой игры в 2021 году! pic.twitter.com/PXDGosYCUj
🔝 Лучший в декабре - Аллахъяр Сайядманеш! 💪
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