Fenerbahçe'den Mesut Özil ile ilgili yeni karar

Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde kadro dışı kalan ve halen affedilmeyen Mesut Özil için, mevcut teknik direktör Jorge Jesus da bu kararın arkasında duracağını biliniyordu.
Yönetim ile bir araya gelecek
Fakat sarı-lacivertli takımda yıldız oyuncu için bazı yeni gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı. Fenerbahçeli yöneticilerin önümüzdeki günlerde Mesut Özil ile bir araya geleceği ve oyuncuyu dinleyeceği öğrenildi.
- Yapılacak olan bu son görüşmenin ardından Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyeri netlik kazanacak. 33 yaşındaki oyuncu her fırsatta yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımdan ayrılmak istemediğini ve futbolu Fenerbahçe'de bırakmayı düşündüğü ifade ediyor.