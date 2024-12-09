Fenerbahçe'den Metin Öztürk'e sert tepki: "Bu zatı şiddetle kınıyoruz"

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulunan ikinci başkan Metin Öztürk'e tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde Fenerbahçe’yi hedef göstererek kulübümüze dil uzatan bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe Kulübü, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanması ve sonrasında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.
"Dün oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’a geçmiş olsun diyoruz.
Tartışmasız kırmızı kart gerektiren bu pozisyonu görmezden gelen hakemin yarattığı kaosun, hem Türk futbolunun hem de ülkemizin bekası açısından derinlemesine sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz.
Maç sonunda, Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahsın, Barış Alper Yılmaz’ı sakatlayan Sivassporlu oyuncunun Fenerbahçe ile ilişkisi olduğunu ima ederek bu olaya Fenerbahçe’yi karıştırmaya çalışmasını özellikle kamuoyunun dikkatine getiriyor;
Kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz. Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde Fenerbahçe’yi hedef göstererek Kulübümüze dil uzatan bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz."
Sivasspor maçının ardından ikinci başkan Metin Öztürk, "Üç hafta önce Fenerbahçe maçında sakatım diyerek oynamayan Rey Manaj, bugün kasıtlı olarak milli futbolcumuzu katletti." ifadelerini kullanmıştı.