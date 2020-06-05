Fenerbahçe'den Nihat Özdemir'e: Yazıklar olsun!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Ekonomist muhabirinin "Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?" sorusuna, "Birçok ülkede de böyle olaylar oldu. İtalya, İngiltere ve Fransa'da. Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık. O sezon 2010-2011 sezonudur. 9 sene geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına şu ana kadar rastlamadık. Etik ve disiplin kurulumuz şikayetleri inceliyor. Tespit ettiğimiz zaman üstüne gideceğiz" cevabını vermişti.

Fenerbahçe'den sert tepki

Fenerbahçe'den Nihat Özdemir'in bu sözlerine çok sert tepki geldi. Kulübün resmi sitesinden "Yazıklar olsun Nihat Özdemir" başlığıyla yapılan açıklamada, "TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün akşam saatlerinde tarihe 'rezalet' olarak not edilen beyanatlarından sonra bu saate dek halen bir açıklama yapmamıştır"Konuyla ve bu şahısla ilgili Başkanımız ve Başkanvekilimiz bugün FBTV’de gerekli açıklamaları yapacaklardır" denildi.

Yazıklar Olsun Nihat Özdemir!



🔗 https://t.co/yAWH0o9DJ3 pic.twitter.com/TGv5AHNgZM — Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) June 5, 2020