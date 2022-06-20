Fenerbahçe'den Nwakaeme açıklaması: 'İlgimiz olmadı'

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen ve bordo-mavili takımla yollarını ayıran Anthony Nwakaeme ile ilgili hiçbir temaslarının olmadığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
- "Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir.