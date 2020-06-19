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Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması: Görüşmeler tamamlandı

Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması: Görüşmeler tamamlandı

Fenerbahçe Kulübü, Obradovic ile görüşmelerin tamamlandığını ve deneyimli hocanın ailesiyle görüştükten sonra son kararını vereceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe, 2017 yılında Eurolig şampiyonu olmuştu.

Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe, 2017 yılında Eurolig şampiyonu olmuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle 26 Mart’ta İstanbul’dan ayrılan ve geçtiğimiz günlerde gelerek Başkan Ali Koç ve yöneticilerle görüşmeler yapan Zeljko Obradovic, İstanbul'dan ayrıldı. Başkan Ali Koç, havalimanına bıraktığı tecrübeli başantrenörü koronavirüs tedbirleri kapsamında tokalaşmak yerine yumruk selamı yaparak uğurladı.

Sarı-lacivertli kulüpten belirtilen açıklamadaysa, görüşmelerin tamamlandığını ve deneyimli hocanın ailesiyle görüştükten sonra son kararını vereceği açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

  • "Fenerbahçe Beko Basketbol Takımımızın değerli koçu Zeljko Obradovic ile Başkanımız Ali Koç ve Başkanvekilimiz Semih Özsoy'un yeni sezon planlamalarına dair görüşmeleri tamamlanmıştır.
  • Değerli koçumuz Obradovic bugün itibariyle İstanbul'dan ayrılmış olup, Kulübümüze yeni sezon ile alakalı geri dönüşünü ailesi ile görüştükten sonra önümüzdeki hafta başında yapacaktır.
  • Bu doğrultuda da camiamıza ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecektir."

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