Fenerbahçe'den Rumen futbolculara yakın takip
SÜPER LİG

Fenerbahçe'den Rumen futbolculara yakın takip

Fenerbahçe’nin scout ekibi, oyuncu taramaları için Romanya ile İspanya arasında oynanan maçı tribünden takip etti.

Haber Merkezi IHA, Yeni Şafak
Rumen futbolcu Nicolae Stanciu'nun İspanya karşısında kullandığı frikik

Rumen futbolcu Nicolae Stanciu'nun İspanya karşısında kullandığı frikik

Fotoğraf: STOYAN NENOV / Reuters

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda eleme maçları devam ederken, Fenerbahçe de gözlemcilerini çeşitli ülkelere göndermeye başladı. Sarı-lacivertli ekibin scoutları, dün oynanan Romanya-İspanya maçını yerinde takip etti.

Özellikle Romanya’daki oyuncu havuzu ile ilgili analizler yapan gözlemciler, Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri bitimine kadar bütün maçları takip edip teknik heyete bir rapor sunacak.

Galatasaray'ın yeni transferi gol attı

Sarı-lacivertli scoutların takip ettiği mücadele İspanya'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray'ın yeni transferi Andone, Romanya'nın tek golünü atan isim oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi oyuna girdikten 3 dakika sonra gol attı
Yeni Şafak

Galatasaray'ın yeni transferi oyuna girdikten 3 dakika sonra gol attı

Romanya'nın İspanya ile karşılaştığı maça 56. dakikada dahil olan, Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone, 59. dakikada İspanya ağlarını sarstı.


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