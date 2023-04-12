Fenerbahçe'den sonradan oyuna girenler takımı sırtladı

Fenerbahçe'de Süper Lig ve Avrupa kupalarında sonradan oyuna giren 11 futbolcu 17 gole katkı sağladı. Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinden oyuna sonradan dahil olan futbolcuları ligde 11 kez fileleri havalandırdı.

İrfan Can Kahveci, Rossi, Arda Güler 2'şer gol atarken, Emre Mor, Valencia, Zajc, Serdar Dursun, Batshuayi, Alioski ve Berisha da sonradan oyuna girerek, tek gol katkısı sağladı.

Fenerbahçe, yedek kulübesinden oyuna giren futbolcular bu sezon Avrupa kupası maçlarında ise 6 gol kaydetti. Michy Batshuayi, Avrupa Kupası maçlarında sonradan oyuna girdiği maçlarda 2 gol, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Emre Mor ve Miha Zajc da 1'er kez yedek kulübesinden girerek skora katkı sağladı.