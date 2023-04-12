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Spor

Fenerbahçe'den sonradan oyuna girenler takımı sırtladı

Fenerbahçe'de oyuna ikinci yarı dahil olan futbolcular, 17 gole katkı sağladı. Bu gollerin 11'i Süper Lig'de, 6'sı ise Avrupa maçlarında kaydedildi.

Haber Merkezi
10:38 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe ligde, Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe ligde, Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de Süper Lig ve Avrupa kupalarında sonradan oyuna giren 11 futbolcu 17 gole katkı sağladı. Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinden oyuna sonradan dahil olan futbolcuları ligde 11 kez fileleri havalandırdı.


İrfan Can Kahveci, Rossi, Arda Güler 2'şer gol atarken, Emre Mor, Valencia, Zajc, Serdar Dursun, Batshuayi, Alioski ve Berisha da sonradan oyuna girerek, tek gol katkısı sağladı.


Avrupa'da 6 gol katkısı

Fenerbahçe, yedek kulübesinden oyuna giren futbolcular bu sezon Avrupa kupası maçlarında ise 6 gol kaydetti. Michy Batshuayi, Avrupa Kupası maçlarında sonradan oyuna girdiği maçlarda 2 gol, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Emre Mor ve Miha Zajc da 1'er kez yedek kulübesinden girerek skora katkı sağladı.







#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Miha Zajc
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