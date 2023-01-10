Fenerbahçe'den taraftarını üzen istatistik: 49 yıldır ilk kez oldu

Süper Lig'in 18. haftasında kendi evinde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip bu sezon oynadığı derbi maçlarda sadece 1 puan alırken, rakip ağlara gol bırakamadı.

Tarihte ilk kez

Fenerbahçe, Trabzonspor'un en üst lige yükseldiği 1974-1975 sezonundan bu yana oynanan 49 sezonda ilk defa ligin ilk yarılarında oynadığı derbilerde 3 maçta gol atamamış oldu.

Üçlü sistem tartışılıyor

Jorge Jesus'un bu maçlarda üçlü sistemle oynaması spor yorumcuları ve taraftar tarafından tartışmaya neden oldu. Bu maçlarda gol atılamaması da bu tartışmaları alevlendirdi.

Fenerbahçe bu sezon derbilerde henüz gol atamadı. pic.twitter.com/dfiTflthbZ REKLAM January 8, 2023

SPOR Fenerbahçe derbilerde sessiz kaldı