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Fenerbahçeli Can Arat'tan duygusal Terim paylaşımı: Canım sana feda imparator

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Can Arat, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalanan Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Futbola Fenerbahçe altyapısından başlayan Can Arat, A Milli Takım formasını 9 kez giydi.

Futbola Fenerbahçe altyapısından başlayan Can Arat, A Milli Takım formasını 9 kez giydi.

Eski futbolcu Can Arat, A Milli Takım'dan eski hocası Fatih Terim için destek paylaşımında bulundu. Deneyimli çalıştırıcıya geçmiş olsun dileklerini ileten Arat, oldukça duygusal ifadeler kullandı.

Can Arat'ın Terim için yaptığı açıklama şöyle;

  • "Fenerbahçe'den yetişmeme rağmen renk farkı gözetmeksizin beni A Milli Takıma kazandırdın hocam. Elini uzatmanı bekleyen çok oyuncu var hocam. Allah benden alsın sana versin, canım feda sana imparator Fatih Terim. Lütfen iyi ol."


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