Fenerbahçeli Can Arat'tan duygusal Terim paylaşımı: Canım sana feda imparator

Eski futbolcu Can Arat, A Milli Takım'dan eski hocası Fatih Terim için destek paylaşımında bulundu. Deneyimli çalıştırıcıya geçmiş olsun dileklerini ileten Arat, oldukça duygusal ifadeler kullandı.

Can Arat'ın Terim için yaptığı açıklama şöyle;

"Fenerbahçe'den yetişmeme rağmen renk farkı gözetmeksizin beni A Milli Takıma kazandırdın hocam. Elini uzatmanı bekleyen çok oyuncu var hocam. Allah benden alsın sana versin, canım feda sana imparator Fatih Terim. Lütfen iyi ol."

Fenerbahceden yetismeme ragmen renk farki gozetmeksizin beni amilli takima kazandirdin hocam.Elini uzatmani bekleye cok oyuncu var hocam.Allah benden alsin sana versin canim feda sana #imparator #fatihterim 🙏Lutfen iyi ol 🙏 — can arat (@ccanarat) 23 Mart 2020



