FB TV'ye açıklamalarda bulunan Vedat Muriqi, yetkililerin uyarılarının dinlenmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Devletimiz bütün tedbirleri aldı. Birey olarak bizlere düşen de evden çıkmamak. Öncelik bu olmalı. Çok acil bir durum olmadığı sürece bu kurala uymalıyız. Hijyene dikkat etmeliyiz. Bağışıklık sistemimizin de güçlü olması gerekiyor. Ben de hem kendi adıma hem de ailem adına konuşabilirim. Bütün kurallara bire bir uymaya çalışıyoruz. Sadece kendimiz için değil; bütün insanların sağlığı için evde kalalım, dışarı çıkmayalım."

Testleri pozitif çıkan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'e de geçmiş olsun dileklerini ileten Muriqi, "Sadece ülke olarak değil, dünyaca çok zor bir süreçten geçiyoruz. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ile yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak ve eşine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Testleri pozitif çıkan herkesin Allah yardımcısı olsun, Allah herkesi ailelerine ve sevdiklerine bağışlasın" ifadelerini kullandı.

Kulübün sağladığı imkanlarla evde antrenmanlara başladıklarını anlatan Muriqi, "Çalışmalarımız kulübümüzün sayesinde evde geçiyor. Olanaklarımız evde olmamıza rağmen çok üst düzeyde. Bize aynı ortamı sağladılar. Evde olmamıza rağmen hem online çalışmalara hem de bütün çalışma elementlerine sahibiz. O yüzden çalışmalarımız evde sürüyor. Biraz zor oluyor tabii ki. İnşallah kısa sürede bu dönemi atlatarak bir an önce Samandıra'ya dönüp idmanlarımızı yapmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.