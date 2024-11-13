Fenerbahçeli Livakovic'ten Modric'e inanılmaz çalım

Cuma günü İskoçya, Pazartesi günü de Portekiz ile Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelecek olan Hırvatistan, bu karşılaşmaların hazırlıklarını sürdürürken son idmanda Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic'in takımın yıldız ismi Luka Modric'e attığı çalım, gündem oldu.