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Fenerbahçeli Livakovic'ten Modric'e inanılmaz çalım

Fenerbahçeli Livakovic'ten Modric'e inanılmaz çalım

16:3013/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Livakovic'in antrenmandaki hareketi sosyal medyayı salladı.
Livakovic'in antrenmandaki hareketi sosyal medyayı salladı.

UEFA Uluslar Ligi'nde İskoçya ve Portekiz ile karşılaşacak olan Hırvatistan Milli Takımı, çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe forması giyen başarılı file bekçisi Dominik Livakovic'in son idmanda Luka Modric'e attığı çalım sosyal medyada gündem oldu.

Cuma günü İskoçya, Pazartesi günü de Portekiz ile Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelecek olan Hırvatistan, bu karşılaşmaların hazırlıklarını sürdürürken son idmanda Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic'in takımın yıldız ismi Luka Modric'e attığı çalım, gündem oldu.


İşte o anlar...


YouTube
Fenerbahçeli Livakovic'ten Modric'e inanılmaz çalım
Spor / Futbol
13 Kasım, Çarşamba

#Fenerbahçe
#Luka Modric
#Dominik Livakovic

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