Spor Fenerbahçeli Min-jae Kim "Lakabımı seviyorum"
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Fenerbahçeli Min-jae Kim: "Lakabımı seviyorum"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-jae Kim, kendisine daha önce takılan "Canavar" lakabından çok memnun olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçeli Min-jae Kim: Lakabımı seviyorum
Kim ilk maçtaki performansıyla futbol otoritelerinden geçer not aldı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamada bulunan Güney Koreli oyuncu Kim, Fenerbahçe'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da tanınan, bilinen bir kulüp olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki stoper, "Kendimi çok şanslı ve onurlu hissediyorum. Açıkçası Avrupa'dan bazı kulüplerin beni istediği sır değildi. Fenerbahçe'nin projesi benim açımdan daha iyiydi, en iyi seçenekti. Başkana, Selahattin Baki'ye ve Vitor Pereira'ya minnettarım. Söyledikleri projeyle beni ikna ettiler" diye konuştu.

Çin liginde kaliteli oyuncular ile oynadığını aktaran Min-jae, "Çin ligi ile Süper Lig arasındaki ana fark benim Avrupa'da oynama isteğimdi. Şu an kendi açımdan en büyük dileğim bu takım için çok daha fazlasını verebilmek. Şu an odaklandığım şey kendimi geliştirmek ve daha iyi adapte olabilmek" değerlendirmesinde bulundu.

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"Canavar lakabımdan memnunum"

Min-jae Kim, kendisine daha önce takılan "Canavar" lakabını çok sevdiğini söyledi.

Performansıyla bu lakabı devam ettirmek istediğini belirten genç savunmacı, "Canavar lakabından oldukça mutluyum. Bu lakabı bana taraftarlar vermişti. Benim açımdan aynı şekilde performansımı göstererek elimden geleni yapıp lakabımı sürdürmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Güney Koreli stoper, Türkiye'nin kendisi için çocukluğundan beri kardeş ülke olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

  • "Türkiye benim için kardeş ülke, bu çocukluğumdan beri böyleydi. Hep bu histeydim. Geldiğimde de burada çok iyi karşılandım. Bu durum bana büyük sorumluluk yüklüyor. Ben de daha fazla çalışarak bu olumlu ilişkiyi daha yükseğe taşımak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı beni statta çok iyi karşıladı. Birkaç aydır futboldan uzaktım. Hazırlık kısmı benim için bir periyot oldu ve bunu geçmem gerekiyor. Ondan sonra daha iyi performans gösterebileceğimi biliyorum. Pereira'nın sistemine en iyi şekilde adapte olarak hem defansta hem de hücumda takımıma katkı sağlamak istiyorum."

"Szalai çok iyi oyuncu"


Min-jae Kim, bir gazetecinin Attila Szalai ile sorusu üzerine ise şunları söyleyerek konuşmasını tamamladı:

  • "Szalai ile uyumumuz çok iyiydi. Tüm defans hattı olarak uyumluyduk. İlk maç için adaptasyonumuz iyiydi. Gol yemediğimiz için bir defans oyuncusu olarak mutluyum. Szalai çok iyi oyuncu ve çok iyi çalışıyor. Bizler geride oynarken hataları düzeltmek adına çalışıyoruz. Türkiye ligini sadece Fenerbahçe özelinde biliyordum. Zaman içinde detaylı olarak Fenerbahçe tarihini öğrenme fırsatım olacak."

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